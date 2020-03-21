SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti - Spor
Gaziantep, Romanya, Spor

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti

"Koronavirüs abartılıyor" diyen Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, özel jet kiralayıp ülkesi Romanya'ya gitti. Sumudica, "Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla bir şey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğü zaman geri döneceğim" dedi.

21.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:28
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, liglerinin ertelenmesiyle birlikte Romanya'ya gitti. Rumen teknik adam yardımcılarıyla birlikte özel jet kiralayarak Türkiye'den ayrıldı.

"VİRÜS GEÇİNCE DÖNECEĞİM"

Sumudica yaptığı açıklamada "Benim zaten Aralık ayından bu yana sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anki düşüncem sadece sağlığımı. Bu özel uçak zaten masraflı oldu. Kimseyle temas halinde olmak istemedim. Özel jetle Romanya'ya gittim. 9'uncu sıraya gelmek için çok çalıştım. Gaziantep benim ailem. Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla bir şey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğü zaman geri döneceğim. Seyirciler olsun, medya olsun herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KULÜP, "ŞEHRİ TERK ETMEYİN" DEMİŞTİ

Gaziantep kulübü yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularının, personelinin ve teknik heyetinin yine bu bir haftalık izole süresi içerisinde şehrimizi ve ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda karar alınmış olup, kendilerine iletilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

"ABARTILIYOR"

Sumudica, "Benim ülkemde de bu hastalıktan 29 vaka görüldü ve kimse ölmedi. Ama gripten geçtiğimiz aylarda 50 kişi öldü. O yüzden bu olay çok abartılıyor" demişti.

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti

Haberin Videosu:

Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti

İlgili Haberler

Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Hedef Liverpool'un yıldızı Spor
G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Hedef Liverpool'un yıldızı
Galatasaray'da koronavirüs paniği! Bir yönetici daha hastaneye başvurdu Spor
Galatasaray'da koronavirüs paniği! Bir yönetici daha hastaneye başvurdu
Türk hakemin koronavirüse yakalandığı iddialarına babasından yalanlama! Spor
Türk hakemin koronavirüse yakalandığı iddialarına babasından yalanlama!
Galatasaray'ın uzun süre isteyip alamadığı ismi, Fenerbahçe kapıyor Spor
Galatasaray'ın uzun süre isteyip alamadığı ismi, Fenerbahçe kapıyor
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu Spor
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor Spor
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı
İrina Moroziuk'un 'Evde kal' paylaşımı olay oldu
İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Faik Öztrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sinan Akçıl Rita Wilson
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Mart Karar İtalya
Şu an buradasınız: Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 11:07:34. #1.15#
title