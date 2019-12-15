Gaziantep Kayserispor'u farklı geçti

15.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:15

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Bülent Uygun'un çalıştırdığı İstikbal Mobilya Kayserispor kozlarını paylaştı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Güray Vural ile 72'de ve 90'da penaltıdan Olarenwaju Kayode kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Gaziantep puanını 20 yaparken, Kayserispor ise 10 puanda kaldı. Güray ligde 4. golünü atarken, Kayode 5. kez ağları sarstı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.