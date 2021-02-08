Gaziantep FK, evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti
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Gaziantep FK, evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti

08.02.2021 18:00 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:07
Gaziantep FK, evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Gaziantep FK, ligde 4 maç sonra galip geldi.

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip rahat kazandı.

Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Papy Djilobodji ve 76. dakikada Kevin Mirallas kaydetti.

Göztepe'nin 65. dakikada Halil Akbunar ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından ligde 4 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, puanını 38'e yükseltti ve 7. sırada yer buldu. 4 maçtır kazanamayan Göztepe ise 26 puanla 12. sırada yer aldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise Başakşehir'i ağırlayacak.

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