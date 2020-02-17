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Gaziantep, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

17.02.2020 22:13 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:13
Gaziantep, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 22. haftasında FK, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 57. dakikada Andre Sousa ve 90+1'de Djilobodji'den geldi.

Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 30'a çıkarırken, Rizespor ise 24 puanda kaldı. Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'ye konuk olurken; Çaykur Rizespor ise; sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

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