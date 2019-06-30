Gazi Koşusu'na damga vuran Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na: Her şey güzel olacak

Gazi Koşusu'nu üst üste 5. kez kazanan Ahmet Çelik, kendisini tebrik eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Her şey güzel olacak" dedi.

Gazi Koşusu'na damga vuran Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na: Her şey güzel olacak

93. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı. Çelik'e ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

İmamoğlu ödülü verirken, "Aslan, daha nicelerine inşallah" dedi. Çelik, İmamoğlu'nun bu sözlerine "Her şey güzel olacak" diyerek cevap verdi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.