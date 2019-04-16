Gary Medel'in Eski Takım Arkadaşı Cristian Erbes, Şilili Oyuncunun Yeni Adresini Açıkladı!

Beşiktaş'ta sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Gary Medel ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. Şilili futbolcunun eski takım arkadaşlarından Cristian Erbes, Arjantin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erbes, Medel ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirterek, "Medel ile her zaman konuşuyorum. Boca'yı çok seviyor ve dönmek istiyor. Beşiktaş ile sözleşmesi bitince Universidad Catolica'ya geri döneceğini biliyorum. Sportif Direktör Burdisso onu ikna etmemi isterse, bunu hemen yaparım. Kulübe bu konuda yardım etmek isterim." dedi.

(Futbol Arena)