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Gary Medel, hocası Mihajlovic ile tartıştı!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gary Medel, bir pozisyon sırasında sahaya girip kendisini uyaran hocası Sinisa Mihajlovic'e sert tepki gösterdi.

23.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:28

Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic ile 'ın eski oyuncusu Medel'in maç esnasında sahada kısa süreli gerginlik yaşaması 'da gündem oldu.

Bologna-Lecce maçının ilk yarısında rakibiyle tartışan 'i olaydan uzaklaştırmak isteyen Sinisa Mihajlovic, deneyimli oyuncuyu sertçe çekerek uyardı. Uzayan diyaloğun ardından Şilili oyuncu, hocasına kendisini çektiği için tepki gösterdi. Ardından yedek kulübesinden gelenler Sırp hocayı olay yerinden uzaklaştırdı.


Haber Videosu

: Gary Medel, hocası Mihajlovic ile tartıştı!
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