: Gary Medel, hocası Mihajlovic ile tartıştı!

23.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:28

Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic ile Beşiktaş'ın eski oyuncusu Medel'in maç esnasında sahada kısa süreli gerginlik yaşaması İtalya'da gündem oldu.

Bologna-Lecce maçının ilk yarısında rakibiyle tartışan Gary Medel'i olaydan uzaklaştırmak isteyen Sinisa Mihajlovic, deneyimli oyuncuyu sertçe çekerek uyardı. Uzayan diyaloğun ardından Şilili oyuncu, hocasına kendisini çektiği için tepki gösterdi. Ardından yedek kulübesinden gelenler Sırp hocayı olay yerinden uzaklaştırdı.

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