Gary Medel'e İtalya'dan talip var!
Beşiktaş'ta takımdan ayrılması gündemde olan deneyimli orta saha oyuncusu Medel ile Bologna ilgileniyor.
Adı daha önce Fiorentina ile ismi anılan Gary Medel için bir başka Serie A ekibi Bologna'nın da devrede olduğu kaydedildi.
MIHAJLOVIC TRANSFERE ONAY VERDİ
Sky Italia'da yer alan habere göre; Bologna, Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgileniyor. Teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in orta sahaya takviye istediği ve Gary Medel transferine sıcak baktığı belirtildi.
32 yaşındaki Gary Medel'in, 2017 yılında geldiği Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.