Gary Medel, Bologna-SPAL maçında yıldızlaştı!

Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olan Gary Medel, SPAL maçında gösterdiği performansla İtalyanları mest etti.

03.09.2019 13:48
Gary Medel, Bologna-SPAL maçında yıldızlaştı!

Eric Pulgar'ı Fiorentina'ya gönderdikten sonra yıldız futbolcunun yerini doldurabilecek kalite bir orta saha arayan Bologna, Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gary Medel'i kadrosuna katmıştı.

"MEDEL 3 KİŞİLİK OYNUYOR"

Sinisa Mihajlovic'in şiddetle istediği Şilili oyuncu ligin ikinci haftasında oynanan SPAL maçında 81 dakika sahada kalırken, Medel'in gösterdiği muhteşem performans İtalyanları mest etti. 1-0 biten mücadelede Danilo - Denswil'in önünde takımı yönlendiren ve tecrübesiyle arkadaşlarına yardımcı olan Medel, Çizme basınından tam not alırken, 32 yaşındaki futbolcu için 'Pulgar'ı unutturdu' ifadeleri dikkatlerden kaçmadı. İki haftada 4 puan alan Bologna, Medel transferinde tam isabet sağlarken savaşçı oyuncu hakkında 'Üç kişilik oynadı' yorumları da mavi kırmızılı taraftarları bir hayli memnun etti.

(Akşam)

Gary Medel, Bologna-SPAL maçında yıldızlaştı!
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YORUMLAR (6)

  • GECELERİN YARGICI:
    MEDELE İYİ DİYENLERE SESLENİYORUM BU TARZ TOP OYNAYAN BİNLERCE ADAM VAR SİZ NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUNUZ ACABA
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  • BJK:
    abdullah avcıyı beğenmiyorum ama, medelin futbol tarzı beşiktaşa göre değil, çok hata yapıyor, teknik yok, her an takımı geri düşürecek futbol oynuyor, gittiği çok iyi oldu, bence ezbere konuşmayın izleyerek karar verin
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  • GİDEN GİDER:
    BİZDE İLK HAFTALAR ÖYLE DEDİK AMMA ONDAN SONRA VASATI AŞAMADI ÜÇ AY SONRA BİR DAHA GÖRÜRSÜNÜZ
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