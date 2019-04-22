Gareth Bale İçin Çılgın Çin İddiası

Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Kral Kupası'nda hedeflerini tutturamayan Real Madrid'de Gareth Bale'e kulüp aranıyor.

Galli yıldızın satışından en az 130 milyon euro kazanmayı hedefleyen Real Madrid ile Çin'den bazı kulüplerin temasa geçtiğini belirtildi.

İspanya basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Gareth Bale için Çin'den gelen sözlü tekliflere olumlu yaklaşıyor.

YILLIK 30 MİLYON EURO MAAŞ İDDİASI

Gareth Bale'in ise Çin'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun Çin'de oynamak için yıllık en az 30 milyon euro maaş talebinde bulunduğu iddia edildi.

Real Madrid ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 40 maçta 14 gol attı ve 6 asist yaptı.