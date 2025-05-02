Garanti bankası neden açılmıyor, sorun mu var?

2 Mayıs itibarıyla Garanti BBVA'nın mobil bankacılık hizmetine erişimde sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar uygulamayı açmaya çalışırken çeşitli problemlerle karşılaşıyorlar. Sorunun neden kaynaklandığı ve ne zaman çözüleceği henüz bilinmiyor. Garanti bankası neden açılmıyor, sorun mu var?

GARANTİ BANKASI NEDEN AÇILMIYOR?

Mobil uygulamaya erişim sağlayamayan banka müşterileri, "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştı.

GARANTİ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Garanti Bankası'nın sosyal medya hesabındanyapılan açıklamadayaşanan yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığıve siber saldırının söz konusu olmadığı belirtildi. Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz."