Garanti Bankası'na ne oldu?

Garanti Bankası, dijital kanallar ve çağrı merkezlerinde yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını açıkladı. Banka, siber saldırı iddialarını reddetti ve sorun üzerinde çalışma yürütüldüğünü belirtti. Garanti Bankası'na ne oldu

GARANTİ BANKASI'NA NE OLDU?

Garanti Bankası'nın sosyal medya hesabındanyapılan açıklamadayaşanan yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığıve siber saldırının söz konusu olmadığı belirtildi. Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz."