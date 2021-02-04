GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Bayraktar'dan GAİB'e ziyaret

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine (GAİB) ziyarette bulundu.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayraktar, GAİB hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ile bir araya geldi.

Burada konuşan Bayraktar, hem Gaziantep'in, hem de bölgenin gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını belirterek, ihracatçıların salgın sürecinde üretim, istihdam ve ihracatın kesintiye uğramadan devam etmesinde olağanüstü çabası olduğunu ifade etti.

Kileci ise 2021'de bölgeden 12 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Altunkaya da birçok zorluğun yaşandığı 2020'deki ihracat başarının arkasında bakanlık ve kurumların ihracatçıyla koordineli çalışmasının olduğuna işaret ederek, 2021'nin daha rahat geçeceğine inandıklarını dile getirdi.

Bayraktar, konuşmaların ardından 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Ticaret Bakanlığınca hazırlanan sertifika ve plaketleri, Kileci ve Altunkaya'ya takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir