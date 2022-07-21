Avrupa'nın gözde takımı halka arz edildi! Anlaşma 725 milyon dolar değerinde - Haberler

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Avrupa'nın gözde takımı halka arz edildi! Anlaşma 725 milyon dolar değerinde

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Avrupa'nın gözde takımı halka arz edildi! Anlaşma 725 milyon dolar değerinde

Popüler elektronik spor takımı FaZe Clan, B. Riley Principal 150 Merger Corp. ile 725 milyon dolar değerindeki birleşme amaçlı ortaklık anlaşmasını tamamladığını ve halka açık bir şirket haline geldiğini duyurdu. Takımın hisse değeri Nasdaq'ta 13 dolardan işlem görmeye başladı.

Dijital eğlence ve espor takımı FaZe Clan, birleşme amaçlı ortaklık anlaşmasını tamamladıktan sonra Nasdaq'ta "FAZE" adı ile işlem görmeye başladığını internet sitelerinden duyurdu.

ESPOR TAKIMI HALKA ARZ EDİLDİ

Avrupa'nın önde gelen espor takımları arasında yer alan FaZe Clan, 725 milyon dolar değerinde bir anlaşmayla boş çek şirketi B. Riley Principal 150 Merger Corp. ile birleşmesini tamamladıktan sonra Çarşamba günü Nasdaq'ta halka arz edildi.

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13 DOLARDAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

Nasdaq'ta işlem görmeye başlayan FaZe Clan, ilk olarak Ekim 2021 tarihinde halka arz edilme planını açıkladı ve Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onay aldı. FaZe Clan anlaşma sonrası hisse senetleri Nasdaq'ta 13 dolardan işlem görmeye başladı.

Avrupa'nın gözde takımı halka arz edildi! Anlaşma 725 milyon dolar değerinde

BİRÇOK ÜNLÜ İLE ANLAŞTILAR

Yaklaşık 100 espor oyuncusunu ve içerik üretici ekibini çatısı altında barındıran FaZe Clan, Amerikalı rapçi Snoop Dogg, beyzbol oyuncusu Kyler Murray ve LeBron James'in oğlu LeBron James Jr. gibi ünlüleri de arasında bulunduruyor.

Avrupa'nın gözde takımı halka arz edildi! Anlaşma 725 milyon dolar değerinde

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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