Galatasaraylı Yöneticiler, Alan Transferini Bitirmek İçin Dubai'ye Gitti

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken forvet hattına yapılacak takviyeyle ilgili yönetim harekete geçti. Sarı kırmızılılar bir süredir görüştüğü Alan'ın transferini bitirmek için Dubai'ye gitti. Galatasaray 2 .Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar dün gece Dubai'ye giderek Alan transferindeki son pürüzleri giderecek.

Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar dün gece Dubai'ye gitti. Albayrak ve Hanedar, Çin ekibi ile hazırlık kampında olan futbolcuyu getirmek ve son detayları da halletmek adına Dubai'ye uçtu. Guanghzou Evergrande Kulübüne de 3 milyon euroluk resmi teklif yapan Galatasaray, Alan Carvalho'ya kavuşacak ve Brezilyalı Göztepe maçında kadroda olacak.

22 MAÇTA 27 GOLE KATKI SAĞLADI

29 yaşındaki Brezilyalı golcü Alan, 3 sezondur Guangzhou Evergrande forması giyiyor. Bu sezon adeta gol makinesi kimliğine bürünen Alan, 22 maçta 27 gole katkı sağladı. 19 gol ve 8 asist ile yıldızlaşan Alan, kariyerinde daha önce Fluminense ve Salzburg formaları giydi. Alan Çin'deki kariyerinin son günlerine girdi.

(Futbol Arena)