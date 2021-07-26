G.Saraylı taraftarların kadroda görmeyi çok istediği Morutan, daha gelmeden gönülleri fethetti

Bu sezon transferin hızlı takımı olan Galatasaray'da çok fazla bomba patlaması bekleniyor. Rumen on numara Alexandru Cicaldau transferinin ardından aynı ülkeden bir futbolcu daha gündeme geldi. Steaua Bükreş forması giyen 22 yaşındaki kanat-on numara Morutan, Galatasaray'ın ilgisinden çok memnun. Genç yetenek, "Daha ucuza transfer olabilmek için kötü oynadım. Şaka yapıyorum tabii. Galatasaray'a gidersem çok mutlu olurum. Cicaldau'yu tebrik ederim" dedi.

Galatasaray, Banş Alper Yılmaz takviyesi dışında sağ ön bölgeye bir transfer daha yapmayı planlıyor. Scout önerisiyle gündeme gelen Olimpiu Morutan'a Fatih Terim'den yeşil ışık geldi.

Terim'in yeteneklerinden etkilendiği Morutan için istenen bedel ise el yaktı. Stea Bükreş kulübü Morutan için 10 milyon euro fiyat biçti. Aslan'ın bu parayı ödemesi çok zor. Cicaldau'da olduğu gibi 7-8 milyon euro civarında bir bedelin taksitler halinde ödenmesi mümkün gözüküyor.

MENAJERİ İLGİYİ DOĞRULADI

Galatasaray, Olimpiu Morutan için görüşmelerini sürdürürken, Rumen futbolcunun menajeri Florin Vulturardan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bu paylaşım, görüşmelerin olumlu ilerlediği şeklinde yorumlandı. Olimpiu Morujan'ın menajeri Florin Vulturar daha sonra Rumen basınına açıklama yaptı. Vulturar "Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in ilgisinin olduğu dogru. Teklifler var ancak bunları açıklayamam. Olimpiu Morutan, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamayı istiyor, bu yaz aynlacak ama bu transfer dogru rakamlara olacak" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A GİTMEK İSTERİM"

4-1 kazandıkları Universitatea Craiova maçında bir gol atan Morutan karşılaşmanın ardından Galatasaray hakkında konuştu. Rumen futbolcu "Eleştirirler daha ileri gitmemi sağlıyor. Daha ucuza transfer olabilmek adına ilk iki maç kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Galatasaray'a transfer olursam çok mutlu olurum. Neler olacak göreceğiz. Cicaldau'yu transfer için tebrik etmek istiyorum. Ona iyi şanlar diliyorum" dedi.

"10 MİLYON EURO İSTEDİM"

Bükreş Başkanı Gigi Becali "Octavian Popescu, Florinel Coman, Andrei Cordea mutlaka oynayacaktır. Olimpiu Morutan'ın takımdaki yerini kaybetmesi muhtemel görünüyor. Morutan'ın açıklamalarına da şaşırdım. Galatasaray'dan herhangi bir teklif almadık. Alexandru Cicaldau transferinden önce de bir kişi Darius Olaru için ne kadar istediğimi sordu, 10 milyon euro dedim ve konu kapandı" diye konuştu.

22 yaşındaki Morutan geçen sezon 36 maçta 8 gol atarken 15 golün de hazırlayıcısı olmuştu.

(Sporx)