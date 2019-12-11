Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu!
Takımlarını desteklemek için Paris'e giden Galatasaraylı taraftarlar, yaklaşık 200 PSG'li holiganın saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sonrası Galatasaraylı taraftarlar, bir Fransız holiganı döverek çırılçıplak soydu. Bu anlar Twitter'da bir çok Galatasaraylı tarafından paylaşıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulundu.
POLİS TARAFTARI LİNÇTEN KURTARDI
Polisin müdahalesiyle olaylar ara sokaklara taşarken, sarı-kırmızılı taraftarların bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soyduğu görüntüler, Twitter'da paylaşılmaya başlandı. Videoda Galatasaraylıların bir kişiyi dövdüğü ve aynı zamanda çırılçıplak soyduğu görülüyor. Bir diğer videoda ise söz konusu taraftar polisler tarafından korunuyor. Bu iki video, Twitter'da bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Haber Videosu: Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu!
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Leeds united maçından öncede iki ingilizi öldürmüştünüz. ne oldu? Madem o kadar delikanlısınız gidin Irak''a, Suriye''ye, Filistin''e, Yemen''e ne bileyim işte Türkiye''nin adını batırmayın isterseniz cehenneme gidinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal sana UltraslanCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Tamam kavga edersiniz ya dayak yersiniz yada dayak atarsınız adamı soyup çıplak sosyal medyaya atmakta ne bir müslüman gencine yakışır nede insanlığa sıgar yazıkCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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bence çok yanlış bu tür eylemler. . . . kötülük ve şiddetle kimse bir yere varamaz.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Fenerliler yanınızda yapıştırın kardeşlerim affetmeyin çat çut çat yakışırCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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YEMİN EDİYORUM BU BARBARLAR YÜZÜNDEN TÜRKİYEDENİM DEMEYE UTANIRSIN.Cevap Yaz 10 34 Yayından Kaldır
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aslı hanım ben türkiyedenim ve asla bunu söylemekten utanmam. sen utanıyorsan git bir kan tahlili yaptır. bir şeyler bozulmuş olabilir ya da zaten bozuktur.5 3 Yayından Kaldır
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bize saldırana tepkimizi koymayalım mı?? elin avrupalısı yapsa kendini savundu dersiniz ama bizden birileri yapınca barbar oluyoruz ve bu eleştiriyi bizim insanımız yapıyor. ASIL BEN SİZİN GİBİ BATI KOMPLEKSLİ VATANDAŞLARIMIZDAN UTANIYORUM.25 4 Yayından Kaldır
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Helal sizi gardaslarim Türkiyenin gururu ULTRASLAN.Cevap Yaz 24 12 Yayından Kaldır
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Vay be ne herifmişsiniz bir sürü kişi 1kişiye saldırmış ulan harbiden ultravestisiniz siz ya,zavallı gevşekler siziCevap Yaz 9 15 Yayından Kaldır