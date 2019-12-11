Haberler » Spor » Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu! - Spor

Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu!

Takımlarını desteklemek için Paris'e giden Galatasaraylı taraftarlar, yaklaşık 200 PSG'li holiganın saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sonrası Galatasaraylı taraftarlar, bir Fransız holiganı döverek çırılçıplak soydu. Bu anlar Twitter'da bir çok Galatasaraylı tarafından paylaşıldı.

11.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:58
Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'de 'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulundu.

POLİS TARAFTARI LİNÇTEN KURTARDI

Polisin müdahalesiyle olaylar ara sokaklara taşarken, sarı-kırmızılı taraftarların bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soyduğu görüntüler, 'da paylaşılmaya başlandı. Videoda Galatasaraylıların bir kişiyi dövdüğü ve aynı zamanda çırılçıplak soyduğu görülüyor. Bir diğer videoda ise söz konusu taraftar polisler tarafından korunuyor. Bu iki video, Twitter'da bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.


Haber Videosu

: Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu!
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (23)

  • MEMOLİ:
    Leeds united maçından öncede iki ingilizi öldürmüştünüz. ne oldu? Madem o kadar delikanlısınız gidin Irak''a, Suriye''ye, Filistin''e, Yemen''e ne bileyim işte Türkiye''nin adını batırmayın isterseniz cehenneme gidin
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • HAKSIZMIYIM:
    Tamam kavga edersiniz ya dayak yersiniz yada dayak atarsınız adamı soyup çıplak sosyal medyaya atmakta ne bir müslüman gencine yakışır nede insanlığa sıgar yazık
    Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • VAHDETTİN BAYRAM:
    bence çok yanlış bu tür eylemler. . . . kötülük ve şiddetle kimse bir yere varamaz.
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • BURHAN KARLI:
    aslı hanım ben türkiyedenim ve asla bunu söylemekten utanmam. sen utanıyorsan git bir kan tahlili yaptır. bir şeyler bozulmuş olabilir ya da zaten bozuktur.
    5 3 Yayından Kaldır
  • HOŞAF:
    bize saldırana tepkimizi koymayalım mı?? elin avrupalısı yapsa kendini savundu dersiniz ama bizden birileri yapınca barbar oluyoruz ve bu eleştiriyi bizim insanımız yapıyor. ASIL BEN SİZİN GİBİ BATI KOMPLEKSLİ VATANDAŞLARIMIZDAN UTANIYORUM.
    25 4 Yayından Kaldır
  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Vay be ne herifmişsiniz bir sürü kişi 1kişiye saldırmış ulan harbiden ultravestisiniz siz ya,zavallı gevşekler sizi
    Cevap Yaz 9 15 Yayından Kaldır
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler