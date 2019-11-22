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Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı ıslıkladı!

Eski takımı Galatasaray'a karşı oynayan Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, oyuna girdikten sonra sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

22.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:50
Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı ıslıkladı!

Medipol 'in yıldız futbolcusu , eski takımı 'a karşı forma giydi. Mücadeleye yedek başlayan Turan, 87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. 32 yaşındaki futbolcu oyuna girdiği sırada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

FATİH TERİM'İN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Bilindiği üzere Arda Turan, kritik maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sarılıp elini öpmüştü.


Haber Videosu: Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı ıslıkladı!
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