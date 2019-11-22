Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı ıslıkladı!

22.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:50

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giydi. Mücadeleye yedek başlayan Turan, 87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. 32 yaşındaki futbolcu oyuna girdiği sırada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

FATİH TERİM'İN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Bilindiği üzere Arda Turan, kritik maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sarılıp elini öpmüştü.