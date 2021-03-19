Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı
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Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı

19.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:42

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayımlanan Beyaz Futbol yayınına Fenerbahçe forması ile çıktı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu hali izleyenleri şaşkına çevirirken, giydiği eşofmanda ve taktığı maskedeki Galatasaray logoları dikkat çekti.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayımlanan Beyaz Futbol yayınına Fenerbahçe forması ile çıktı.

Bu hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'yi destekleyecek olan Kütahyalı, yayına Fenerbahçe formasıyla çıkıp Fenerbahçe marşı söyledi. Beyaz TV spor müdürü Onur Yıldız'ın şaşkınlıkla baktığı Kütahyalı, tüm izleyenleri de şaşkına çevirdi.

Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı

EŞOFMAN VE MASKEDE GALATASARAY LOGOSU VAR

Kütahyalı'nın Fenerbahçe forması giymesine karşın maskesinin ve eşofmanının Galatasaray logolu olması dikkatlerden kaçmadı.

Lider Beşiktaş ve Galatasaray arasında 2 puan fark olmasından dolayı Fenerbahçe'yi destekleyen Kütahyalı, sosyal medyada çok konuşuldu.

Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı
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