Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in kontratı çalındı
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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in kontratı çalındı

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Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferi öncesinde imzaladığı yeni sözleşmesinin Zamalek'te ortadan kaybolduğu ve bu durumun kulüpte kriz çıkardığı iddia edildi. Mısır basınında yer alan haberlere göre oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi öncesi imzaladığı Zamalek kulübündeki bu sözleşme ortadan kayboldu.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in Zamalek'teki kontratı, kulübü Zamalek'Te sıkıntıya neden oldu. Mısır basınında yer alan haberlere göre oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi öncesi imzaladığı Zamalek kulübündeki bu sözleşme ortadan kayboldu.

"KONTRATI ÇALINDI"

Koora365 haber sitesinde 'Mostafa Mohamed'in kontratı Zamalek'ten çalındı' başlığıyla yayınlanan haberde 23 yaşındaki forvetin Galatasaray'a transferi öncesi imzaladığı yeni sözleşmesinin bulunamadığı bildirildi. Futbolcunun kontratının bulunamamasının kulüpte kriz çıkardığı belirtildi.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in kontratı çalındı
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in kontratı çalındı
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