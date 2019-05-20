Galatasaraylı Marcao'dan Emre Belözoğlu Paylaşımı: Korkaksın
Süper Lig'de 33. haftada Galatasaray'ın kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenip 22. şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 90 dakika forma giyen Brezilyalı stoper Marcao, maçtan sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın evinde Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta Bajic'in attığı gol sonrasında Emre Belözoğlu'nun topu tribünlere vurması sonrasında gerginlik yaşanmıştı.
Instagram hesabından dünkü maçta Emre Belözoğlu ile tartıştığı bir anın fotoğrafını koyan Marcao, açıklama kısmına ise "Korkaksın" yazdı.
Futbolcunun bu paylaşımı 150 bine yakın beğeni aldı.
İşte Marcao'nun yaptığı paylaşım;
YORUMLAR (40)
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alllah belanızı versin . bedavadan penaltı alara BBErzurumu geçtiniz, HAKSIZ yere KÜmede kaldı Fenerbahçe. erzurumun emeğini çaldınız . . ŞİKECİLER VE HAKEMCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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emre türkiyenin pirlosudur, bütün dünya kendisini tanıyor, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sıralamasında ilk 10 giren birkaç futbolcu iyi aynı takımda, 5-6 tanesi ile de karşı takımda oynamış mücadele vermiş bir futbolcudur 41 yaşında hangimiz bu performansı verebiliriz? karakteri kendisini alakadar eder, ama türkiyede bile daha tanınmayan marcao isimli bir futbolcunun emreyi eleştirmesi tamamen saçmalık, 6s nin vizyonsuzluğudurCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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6G hepsini toplasan emre Kadar Erkek olani cikmazCevap Yaz 4 4 Yayından KaldırALTMIŞALTICI İSMAİL: lan cimbom yaz bari hepsini karıstırdın :D gerzekYayından Kaldır
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Bir futbolcuya meslektaşına hakaret etmek bu şekilde sosyal medya paylaşımlarında bulunmak yakışmaz. Emre yi ben de hiç sevmem saha içindeki tavırlarından dolayı. Ama Türk futboluna faydası olmuş önemli bir oyuncu olduğunu da kimse inkar edemez. Marcao yu kimse tanımaz ama Emre belözoğlu nun kariyeri nedeniyle tüm avrupa futbol dünyası tanır. Marcao nun yaptığı taraftara yaranmaya çalışmaktan aferin almaya çalışmaktan başka birşey değil. Senin şuan para kazandığın Galatasaray da daha 19 yaşında Uefa kupası kazanıldığı sezonda Emre de vardı ve o yaştaki futboluyla tüm dünya hayranlıkla izliyordu onu.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır