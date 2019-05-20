Galatasaraylı Marcao'dan Emre Belözoğlu Paylaşımı: Korkaksın

Galatasaray'ın evinde Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta Bajic'in attığı gol sonrasında Emre Belözoğlu'nun topu tribünlere vurması sonrasında gerginlik yaşanmıştı.

Instagram hesabından dünkü maçta Emre Belözoğlu ile tartıştığı bir anın fotoğrafını koyan Marcao, açıklama kısmına ise "Korkaksın" yazdı.

Futbolcunun bu paylaşımı 150 bine yakın beğeni aldı.

İşte Marcao'nun yaptığı paylaşım;