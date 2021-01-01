Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaoui'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaoui'ye ziyaret

01.01.2021 20:31 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:31
Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaoui'ye ziyaret

Galatasaraylı futbolcular, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi altına alınan takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.

Galatasaraylı futbolcular, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi altına alınan takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Türk Telekom Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacakları maç öncesi son antrenmanı yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmandan sonra takım arkadaşlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ulus'taki Liv Hospital'a ayrı ayrı gelen oyuncular, tedavi gören Norveçli futbolcuya moral verdi. Futbolcuların yanı sıra teknik ekipten Levent Şahin, Fadıl Koşutan ile kulüp personelleri de 29 yaşındaki sağ beke geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Berk Oktay Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Can Bartu Ryan Babel Metin Oktay Güven Yalçın Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Hisarcık Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaoui'ye ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 20:34:34. #1.15#
title