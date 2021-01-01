Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaoui'ye ziyaret

Galatasaraylı futbolcular, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi altına alınan takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.

Galatasaraylı futbolcular, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi altına alınan takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Türk Telekom Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacakları maç öncesi son antrenmanı yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmandan sonra takım arkadaşlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ulus'taki Liv Hospital'a ayrı ayrı gelen oyuncular, tedavi gören Norveçli futbolcuya moral verdi. Futbolcuların yanı sıra teknik ekipten Levent Şahin, Fadıl Koşutan ile kulüp personelleri de 29 yaşındaki sağ beke geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay