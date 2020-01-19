Galatasaray - Denizlispor maçı başladı! Canlı anlatım
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Yaklaşık 3 sezon sonra Türk Telekom Stadı'nda gündüz maçına çıkacak olan Galatasaray, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.
Süper Lig'de en son 2016/17 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda gündüz maçına çıkacak olan Galatasaray, 3 puan alarak ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor. Yukatel Denizlispor'da da hedef, İstanbul deplasmanından puanla dönmek.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transfer Saracchi'nin yanı sıra Martin Linnes ve Emre Akbaba'ya da ilk 11'de şans verdi.
Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Saat 16:00'da başlayan maçta sahaya çıkan 11'ler şöyle;
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao
DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Hadi Sacko, Oğuz Yılmaz, Murawski, Onazi, Zeki Yavru, Aissati, Olcay Şahan, Rodallega
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Denizli Spora başarılar. Hemşehrilerime selamlar. (Serinhisarlı)Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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adam el öptü adam sanıp kadroda niye yokCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır