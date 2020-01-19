Galatasaray - Denizlispor maçı başladı! Canlı anlatım

19.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:03

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.

Süper Lig'de en son 2016/17 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda gündüz maçına çıkacak olan Galatasaray, 3 puan alarak ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor. Yukatel Denizlispor'da da hedef, İstanbul deplasmanından puanla dönmek.

TERİM'DEN 3 SÜRPRİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transfer Saracchi'nin yanı sıra Martin Linnes ve Emre Akbaba'ya da ilk 11'de şans verdi.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Saat 16:00'da başlayan maçta sahaya çıkan 11'ler şöyle;

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Hadi Sacko, Oğuz Yılmaz, Murawski, Onazi, Zeki Yavru, Aissati, Olcay Şahan, Rodallega