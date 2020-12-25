Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini uzatmayı düşünüyor
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Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini uzatmayı düşünüyor

25.12.2020 17:02 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:54

Süper Lig'de haftasonu Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray, iç transfer için harekete geçiyor. Sarı kırmızılılar, ilk etapta sezon sonu sözleşmesi sona erecek Younes Belhanda'ya, yıllık 1,5 milyon eurodan 2 yıllık teklif yapmayı planlıyor. Cim Bom'da beklentilerin uzağında kalan Etebo'yla ise yolların ayrılacağı konuşuluyor.

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Faslı futbolcu Younes Belhanda ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılıların 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 1,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın öne yandan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera için de kısa süre içerisinde harekete geçmesi bekleniyor. Muslera ile sözleşme yenilenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Cim Bom'da beklentileri karşılayamayan Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo ile devre arasında yolların ayrılabileceği gündemde.

Süper Lig'de İkinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona erecek.

ZORLU MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ

Sarı kırmızılılar, ligin 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini uzatmayı düşünüyor

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Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: Bizim teknik heyet adam olmayacak.
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