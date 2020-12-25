Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini uzatmayı düşünüyor

Süper Lig'de haftasonu Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray, iç transfer için harekete geçiyor. Sarı kırmızılılar, ilk etapta sezon sonu sözleşmesi sona erecek Younes Belhanda'ya, yıllık 1,5 milyon eurodan 2 yıllık teklif yapmayı planlıyor. Cim Bom'da beklentilerin uzağında kalan Etebo'yla ise yolların ayrılacağı konuşuluyor.