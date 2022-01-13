Galatasaray yönetimi krizden kurtulamıyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor
4. Fatih Terim dönemine son vererek taraftarla ciddi bir krize giren Galatasaray yönetimi yine büyük bir sorunla karşı karşıya. Yeni teknik direktör Domenec Torrent'in zor durumda kalmaması için aylardır ödenmeyen futbolcu alacakları için kaynak aramaya başlayan yönetimin, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği Mayıs ayında ödemesi gereken tutar ise tam 250 milyon lira.
Teknik direktör Fatih Terim'le bir süredir devam eden kriz sürecini, yolları ayırarak çözen Galatasaray Yönetimi'nin önünde kritik bir sınav daha var. Sarı-Kırmızılılar, bir süredir ertelenen futbolcu alacaklarını, yeni hoca Domenec Torrent'in Florya'da sorun yaşamaması adına çözmeye çalışıyor.
İLK TAKSİDİN MAYIS AYINDA ÖDENMESİ GEREKİYOR
Ciddi bir kaynak arayışına giren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sponsorlarla görüşerek geçici bir formül bulmak istiyor. Ancak bundan sonraki süreç de kolay görünmüyor. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği, ilk taksitin Mayıs ayında ödenmesi gerekiyor ve bunun için bulunması gereken para 250 milyon lira.
"OLAĞANÜSTÜ KONGRE KAÇINILMAZ" GÖRÜŞÜ HAKİM
Elmas ve kurmaylarının, bu krizi de en az hasarla atlatabilmek adına kolları sıvadığı öğrenildi. Fanatik'in haberine göre başkan her ne kadar son basın toplantısında gündemlerinde seçim maddesi olmadığını vurgulasa da camianın ileri gelenleri Mayıs ayında olağanüstü kongrenin kaçınılmaz olacağı yönünde görüş belirtiyor.
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