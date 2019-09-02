Galatasaray yöneticisinden ilginç Lemina yorumu: Kurşun atar kurşun yer

02.09.2019 16:25

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı takım 26 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına Southampton'dan kiraladı. Gabonlu oyuncunun İstanbul'a gelişi sonrasında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, ilginç bir paylaşımda bulundu.

"NAMI DİĞER GABON ASLANI"

Recevik, sosyal medya hesabından, "Mario Lemina, namı diğer Gabon Aslanı. Tıpkı Stephan Lasme gibi. Ocak söndürür, ev bark yıkar. Kurşun atar, kurşun yer. Terinin son damlasına kadar göğsünü siper eder. Hoş geldin Galatasarayımıza" paylaşımında bulundu.