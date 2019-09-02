Galatasaray yöneticisinden ilginç Lemina yorumu: Kurşun atar kurşun yer

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Lemina'nın İstanbul'a gelişi sonrasında sosyal medya hesabından, "Ocak söndürür, ev bark yıkar. Kurşun atar, kurşun yer." paylaşımında bulundu.

02.09.2019 16:25
Galatasaray yöneticisinden ilginç Lemina yorumu: Kurşun atar kurşun yer

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı takım 26 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına Southampton'dan kiraladı. Gabonlu oyuncunun İstanbul'a gelişi sonrasında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, ilginç bir paylaşımda bulundu.

"NAMI DİĞER GABON ASLANI"

Recevik, sosyal medya hesabından, "Mario Lemina, namı diğer Gabon Aslanı. Tıpkı Stephan Lasme gibi. Ocak söndürür, ev bark yıkar. Kurşun atar, kurşun yer. Terinin son damlasına kadar göğsünü siper eder. Hoş geldin Galatasarayımıza" paylaşımında bulundu.

Galatasaray yöneticisinden ilginç Lemina yorumu: Kurşun atar kurşun yer
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YORUMLAR (12)

  • CİNCAN:
    Tabii canım o kadar önemli bir futbolcu ki Juventus farkında değildi İngilizler farkında değil bedava ya verdiler :)))Bırakın insanlara boş hayaller satmayı. . .
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  • FULL ASLAN:
    Çok inatçı bir orta saha oyuncusu oyuna hiç küsmüyor yere düşse de hemen kalkıp mücadele ediyor pasları ise kargocular gibi adrese teslim ediyor adeta uçak gibi hızlı bilek hareketleri bir balerin gibi bizonları parçalayan Afrika aslanı gibi güçlü vücut çalımı break dansçılar gibi şutları ise s400 gibi Rodriguez ve onyekurunun 5 kat üstü
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  • MEMLEKETİM:
    Verilen örnek dahi siddet memlekette. Sonra insanlar ayaklara kursun sikinca ah vah dersiniz. Bu nasil bir örnek denyo?
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  • METIN OKTAY:
    SEN KIMSIN BE HOKKABAZ BELLIKI FUTBOL VE FUTBOLCUDAN ANLAMUYORSUN HERHERDEN CIKIP CÖP DIYORSUN HOKKABAZIN ÖNDE GIDENISIN
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  • :
    HE YAV HE . BUNU SADECE GS İÇİN DEMİYORUM . ZATEN TÜRKİYEYE GELEN BÜTÜN YABANCILAR DÜNYA YILDIZI .
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