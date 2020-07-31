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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Kaan Ayhan'ın yeni takımı Sassuolo oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündemini meşgul eden Fortuna Düsseldorf'un milli savunmacısı Kaan Ayhan, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ile büyük ölçüde anlaştı.

31.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 00:51

İtalyan kulübü Sassuolo, TRT Spor'un haberine göre Kaan Ayhan'ın sözleşmesindeki 2.5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin son gününde bu bedeli ödemeye karar verdi. Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kıskancında olan milli oyuncu, gelecek sezondan itibaren Sassuolo formasını terletmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE MERİH'İ DE ALMIŞLARDI

Daha önce Merih Demiral'ı da kadrosuna katan ve Juventus'a 18 milyon euroya gönderen Sassuolo'nun kadrosunda Türk futbolcu Mert Müldür de yer alıyor.

4 YILLIK İMZA ATILACAK

İtalyan ekibiyle kontrat süresinin 4 yıl olacağı belirtildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Kaan Ayhan'ın yeni takımı Sassuolo oldu
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