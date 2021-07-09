Galatasaray uzun süredir beklediği teklifi sonunda aldı! WBA, Diagne için 5 milyon euro ödemeye hazır

Galatasaray'ın uzun süredir elden çıkarmaya çalıştığı Mbaye Diagne'ye West Bromwich Albion teklif yaptı. İngiliz ekibi, Senegalli futbolcu için 5 milyon euroluk teklifte bulunurken sarı-kırmızılı kulüp ise 7 milyon euro talep etti. İki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği ve kısa süre içinde anlaşmanın sağlanacağı ifade edildi.

Galatasaray, Mbaye Diagne için beklediği teklifi sonunda aldı. Senegalli golcünün geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği West Bromwich Albion, futbolcunun bonservisini almak için harekete geçti. İngiliz ekibi, Diagne için sarı-kırmızılı kulübe 5 milyon euro teklif etti.

GALATASARAY 7 MİLYON EURO İSTEDİ

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'da bir defter daha kapanmak üzere. 2019 yılında 10 milyon euro artı bonus karşılığında transfer edilen, ancak bir türlü bekleneni veremeyen Mbaye Diagne satılıyor. Bir süredir Diagne'nin satışı konusunda görüşmeler devam ederken, West Bromwich kulübü 5 milyon euroluk teklifi masaya koydu. Galatasaray tarafı ise 7 milyon Euro'ya çıkılmasını istendi. Görüşmeler sürüyor orta yol bulunmak üzere. Sezonu Galatasaray'da açan Mbaye Diagne, burada 19 maça çıkıp 11 gol kaydetmiş; sezonun devam eden bölümünde West Bromwich Albion'a kiralanmıştı. Albion'da iyi bir hava yaratan Diagne, 16 maçta 3 gol kaydederken, 2 kez asist yaptı.