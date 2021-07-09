Galatasaray uzun süredir beklediği teklifi sonunda aldı! WBA, Diagne için 5 milyon euro ödemeye hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray uzun süredir beklediği teklifi sonunda aldı! WBA, Diagne için 5 milyon euro ödemeye hazır

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın uzun süredir elden çıkarmaya çalıştığı Mbaye Diagne'ye West Bromwich Albion teklif yaptı. İngiliz ekibi, Senegalli futbolcu için 5 milyon euroluk teklifte bulunurken sarı-kırmızılı kulüp ise 7 milyon euro talep etti. İki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği ve kısa süre içinde anlaşmanın sağlanacağı ifade edildi.

Galatasaray, Mbaye Diagne için beklediği teklifi sonunda aldı. Senegalli golcünün geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği West Bromwich Albion, futbolcunun bonservisini almak için harekete geçti. İngiliz ekibi, Diagne için sarı-kırmızılı kulübe 5 milyon euro teklif etti.

GALATASARAY 7 MİLYON EURO İSTEDİ

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'da bir defter daha kapanmak üzere. 2019 yılında 10 milyon euro artı bonus karşılığında transfer edilen, ancak bir türlü bekleneni veremeyen Mbaye Diagne satılıyor. Bir süredir Diagne'nin satışı konusunda görüşmeler devam ederken, West Bromwich kulübü 5 milyon euroluk teklifi masaya koydu. Galatasaray tarafı ise 7 milyon Euro'ya çıkılmasını istendi. Görüşmeler sürüyor orta yol bulunmak üzere. Sezonu Galatasaray'da açan Mbaye Diagne, burada 19 maça çıkıp 11 gol kaydetmiş; sezonun devam eden bölümünde West Bromwich Albion'a kiralanmıştı. Albion'da iyi bir hava yaratan Diagne, 16 maçta 3 gol kaydederken, 2 kez asist yaptı.

Galatasaray uzun süredir beklediği teklifi sonunda aldı! WBA, Diagne için 5 milyon euro ödemeye hazır
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı
Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Burak Özçivit Selin Şekerci
Spor Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray uzun süredir beklediği teklifi sonunda aldı! WBA, Diagne için 5 milyon euro ödemeye hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 20:31:14. #1.14#

title