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Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak

Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
06.05.2020 08:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:47

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, sezonun sona ermesiyle prensipte anlaştığı Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya ile sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, 2019-20 sezonunun sona ermesi ile birlikte hiç vakit kaybetmeden imzaları attıracak. Önceki sezonların aksine bu kez takviyelerini hiç vakit kaybetmeden yapmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda 4 oyuncuyu birden kadrosuna kattığını duyuracak.

Kulüp, ocak ayında anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile birlikte Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'a da hemen imza attıracak.

Bu dört oyuncunun yanı sıra Erdoğan Yeşilyurt ile de temas halinde olan G.Saray, bu ismi de bonservissiz almak istiyor.

SONRAKİ HEDEF ONYEKURU VE LEMINA

Takımda sonraki hedef ise Onyekuru ve Lemina'nın durumu olacak. Bu sezon kiralık olarak oynayan iki ismi gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen yönetim, kiralama operasyonundan olumlu sonuç alırsa transfer sezonuna tam 7 takviye ile birlikte girmiş olacak.

Kaynak: Hürriyet

Spor Manşet

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