: Galatasaray taraftarı, sosyal medyada Arda Turan'ı istemediklerine dair kampanya başlattı

21.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:50

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Arda Turan için, sarı-kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan'ın destek mesajı yayınlamasının ardından taraftarların belli bir kesimi sosyal medyada kampanya başlattı.

Twitter'da #ArdaTuranıİstemiyoruz hastag'i açan taraftarlar, milli futbolcuya olan tepkilerini dile getirirken, bir kısım taraftarlar da aynı hastag içerisinde 33 yaşındaki futbolcuya destek verdi.

İşte sosyal medyada başlatılan kampanyaya yazılan mesajların bazıları;

FATİH TERİM: ARDA'YA KAPININ AÇILMASINDAN YANAYIM

Yukatel Denizlispor maçı sonrası Arda Turan'la ilgili sorulan soruya Terim, "Arda meselesinin yönetimle aramda bir kriz gibi gösterilmesinden dolayı son derece rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bahsettiğimiz kişi camianın ve kulübün yatırım yapıp emek verdiği birisi. Buradan ayrılırken de kulübe ciddi bir katkı sağlamış. Arda'yı iyisiyle kötüsüyle sevabıyla günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hata yaparız bize de sahip çıkan ailelerimizdir. Galatasaray değerleri ile yetişmiş bir Fatih Terim olarak Arda'ya ikinci şansı hak etmek güvenleri tekrar kazanmak ve bunun için ona bir şans kapısı açılmasından yanayım. Bu şansın verilmesinden yanayım. Gerekirse futbolu burada bırakmasının yetiştiği aile tarafından sağlanabileceğini söyledim. Performans fizik teknik sahadaki hareketlerinden mücadeleden bahsetmiyoruz. Burada hatalarının bedelini ödemiş bir Arda var. Hatta ödemeye de devam ediyor. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Arda konusu sadece teknik bir karar değil. Biz Galatasaray camiası olarak bu yaklaşımla bakabilen bizlerin sizlerin taraftarımızın, camiamızın da talebi olmalı. Taraftarından camiasına seyircisine herkesin ortak kararı olmalı" yanıtını vermişti.

ULTRASLAN: KARAR BİR AN EVVEL VERİLMELİDİR

ultrAslan'dan Arda Turan transferi konusunda yapılan açıklamada, "Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ortak kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir. Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, zorlu hedefe odaklanılmalı, 'yönetim ve hocamız arasında sorun var' imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir." ifadeleri kullanılmıştı.

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