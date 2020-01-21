Galatasaray taraftarı, sosyal medyada Arda Turan'ı istemediklerine dair kampanya başlattı
Uzun süredir ismi Galatasaray'la anılan Arda Turan'ın transferine teknik direktör Fatih Terim ve taraftar grubu ultrAslan onay verirken, bazı Galatasaray taraftarı milli futbolcunun transferine karşı çıkarak sosyal medyada kampanya başlattı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Arda Turan için, sarı-kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan'ın destek mesajı yayınlamasının ardından taraftarların belli bir kesimi sosyal medyada kampanya başlattı.
Twitter'da #ArdaTuranıİstemiyoruz hastag'i açan taraftarlar, milli futbolcuya olan tepkilerini dile getirirken, bir kısım taraftarlar da aynı hastag içerisinde 33 yaşındaki futbolcuya destek verdi.
İşte sosyal medyada başlatılan kampanyaya yazılan mesajların bazıları;
FATİH TERİM: ARDA'YA KAPININ AÇILMASINDAN YANAYIM
Yukatel Denizlispor maçı sonrası Arda Turan'la ilgili sorulan soruya Terim, "Arda meselesinin yönetimle aramda bir kriz gibi gösterilmesinden dolayı son derece rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bahsettiğimiz kişi camianın ve kulübün yatırım yapıp emek verdiği birisi. Buradan ayrılırken de kulübe ciddi bir katkı sağlamış. Arda'yı iyisiyle kötüsüyle sevabıyla günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hata yaparız bize de sahip çıkan ailelerimizdir. Galatasaray değerleri ile yetişmiş bir Fatih Terim olarak Arda'ya ikinci şansı hak etmek güvenleri tekrar kazanmak ve bunun için ona bir şans kapısı açılmasından yanayım. Bu şansın verilmesinden yanayım. Gerekirse futbolu burada bırakmasının yetiştiği aile tarafından sağlanabileceğini söyledim. Performans fizik teknik sahadaki hareketlerinden mücadeleden bahsetmiyoruz. Burada hatalarının bedelini ödemiş bir Arda var. Hatta ödemeye de devam ediyor. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Arda konusu sadece teknik bir karar değil. Biz Galatasaray camiası olarak bu yaklaşımla bakabilen bizlerin sizlerin taraftarımızın, camiamızın da talebi olmalı. Taraftarından camiasına seyircisine herkesin ortak kararı olmalı" yanıtını vermişti.
ULTRASLAN: KARAR BİR AN EVVEL VERİLMELİDİR
ultrAslan'dan Arda Turan transferi konusunda yapılan açıklamada, "Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ortak kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir. Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, zorlu hedefe odaklanılmalı, 'yönetim ve hocamız arasında sorun var' imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir." ifadeleri kullanılmıştı.
Haber Videosu: Galatasaray taraftarı, sosyal medyada Arda Turan'ı istemediklerine dair kampanya başlattı
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Arda GALATASARAY''a her yıl için 1 milyon $ ödesin.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Sen omega 3 içeren besinler al. Beyin gelişimine katkısı olur kurtarmaz ama az da olsa belki faydası olur. Adam milli takımı karıştırdı para için size para vercek öyle mi :)))Yayından Kaldır
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Türkiye''nin futbolu neden bir arpa boyu yolmaz en kanit örnegi Arda ve Falcau. Biri futbolu unutmus digeri sakat. Bunlarla ancak okey oynarsiniz.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ARDA ADAMDIR VESSELAMCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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Ben onu bunu bilmem.. 23. şampiyonluğumuza 5 ay kaldı.Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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Sen onu bunu bilmiyorsun şampiyonluğa kaç ay olduğunu hiç bilmiyorsun ergen :))))Yayından Kaldır
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Arda Galatasaray’a gelirse ben de feneri bırakırım arkadaş.beşiktaşı tutarım.nedir trabzonun bu hakemlerden çektiği.Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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bu istemiyenlerin yuzde yuzu fenev ve eziktasin taraftariCevap Yaz 9 10 Yayından Kaldır
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Arda’yı eleştirenler bir de resim paylaşmışlar.resimde arda Semih’in boğazına yapışmış.elinizi vicdanınıza koyun be.sabri volkanın boğazını köpeği tutar gibi sıktığında hepiniz sevmiştiniz o görüntüyü.her yerde paylaşmıştınız.bu kadar ikiyüzlü olmayın.arda hiç olmazsa sizin gibi ikiyüzlü değil.Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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TAKIMI BURADA YENİLİP YERLERDE SÜRÜNÜRKEN KENDİSİ SİNEM KOBALLA PARİSLERDE KEYİF ÇATIYORDU ONDAN GALATASARAYLI OLMAZ SAKIN GELMESİNCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır