G.Saray taraftarı, Muslera'yı çıldırttı! Tribünlere dönüp avazı çıktığı kadar bağırdı

Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Marsilya'yla oynanan maçta ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapattı. İlk yarının sonlarına doğru sahada gerginlik yaşanırken, taraftarlar sahaya yabancı madde attı.

MUSLERA'DAN TRİBÜNLERE SERT TEPKİ

Karşılaşmanın 35. dakikasında sahaya yabancı madde atan taraftarlara oldukça sinirlenen Fernando Muslera, tribünlere elleriyle sakin olun işareti yaptı. Taraftarlar bu uyarıyı dikkate almayarak sahaya yabancı madde atmaya devam edince Uruguaylı kaleci çılgına döndü. Bu sefer tribünlere çok sert tepki gösteren Muslera, taraftarlara bağırdı. Olayların yatışmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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