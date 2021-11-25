G.Saray taraftarı, Muslera'yı çıldırttı! Tribünlere dönüp avazı çıktığı kadar bağırdı
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısında 2-0 üstünlüğü yakalayan sarı-kırmızılılarda, 35. dakikada yaşanan gerginlikte taraftarların sahaya yabancı madde atması Muslera'yı çileden çıkardı. Deneyimli eldiven tribünlere giderek taraftarları çok sert uyardı.
Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Marsilya'yla oynanan maçta ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapattı. İlk yarının sonlarına doğru sahada gerginlik yaşanırken, taraftarlar sahaya yabancı madde attı.
MUSLERA'DAN TRİBÜNLERE SERT TEPKİ
Karşılaşmanın 35. dakikasında sahaya yabancı madde atan taraftarlara oldukça sinirlenen Fernando Muslera, tribünlere elleriyle sakin olun işareti yaptı. Taraftarlar bu uyarıyı dikkate almayarak sahaya yabancı madde atmaya devam edince Uruguaylı kaleci çılgına döndü. Bu sefer tribünlere çok sert tepki gösteren Muslera, taraftarlara bağırdı. Olayların yatışmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
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