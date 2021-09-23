Kayseri'de hezimeti yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de son 32 yılın en kötü başlangıcını yaptı - Haberler Spor
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Kayseri'de hezimeti yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de son 32 yılın en kötü başlangıcını yaptı

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4 haftadır galibiyet alamayan Galatasaray, Süper Lig'de son 32 sezonun en kötü başlangıcına imza attı. 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayan sarı-kırmızılılar, en son 1989 yılında sezonun ilk 6 haftasında 7 puan toplayabilmişti.

Galatasaray'da galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Kötü günlerden geçen sarı-kırmızılılar, 1989 yılından bu yana en kötü sezon başlangıcını yaptı.

1989-90 SEZONUNDAN BU YANA İLK 6 HAFATADA 9 PUANIN ALTINDA HİÇ KALMADI

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, 6. haftada oynadığı Alanya maçından puan çıkaramayınca son 32 yılın en kötü lig başlangıcına imza atmış oldu. Sarı-kırmızılılar 1989-90 sezonundan bu yana ilk 6 haftada hiç 9 puanın altında kalmamıştı. Sarı-kırmızılılar, 1989'da ise ilk 6 maçta 7 puan toplayabilmişti.

Kayseri'de hezimeti yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de son 32 yılın en kötü başlangıcını yaptı
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Haber: Kayseri'de hezimeti yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de son 32 yılın en kötü başlangıcını yaptı - Haberler Spor
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