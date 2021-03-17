Galatasaray, Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy ile yolları ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray, Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy ile yolları ayırdı

17.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:56
Galatasaray, Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy ile yolları ayırdı

Galatasaray, Stat İşletme Direktörü pozisyonunda görev yapan Murat Ersoy ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray, Stat İşletme Direktörü pozisyonunda görev yapan Murat Ersoy ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Ali Çelikkıran'ın vekaleten bu göreve atandığını duyurdu.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Stat İşletme Direktörü pozisyonunda çalışmakta olan H. Murat Ersoy 16.03.2021 tarihinde karşılıklı anlaşma yolu ile görevinden ayrılmıştır. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.

Sarı-kırmızılılar ayrıca Stat İşletme Direktörü görevine Stat İşletme Bakım Amiri olarak çalışan Ali Çelikkıran'ın vekaleten getirdiğini duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Hande Erçel Aleyna Tilki Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Caner Erkin Fırat Aydınus Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy ile yolları ayırdı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:03:29. #1.16#
title