Galatasaray stadında Fatih Terim krizi! Güvenlik güçleri zorla dışarı çıkarmaya çalıştı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Galatasaray'ın Kayserispor'u ağırladı maçta tribünlerde Fatih Terim krizi yaşandı. Tribünde Fatih Terim maskeli bir taraftarı dışarı çıkartmaya çalışan güvenlik güçleri, diğer taraftarların bu duruma tepki göstermesi sonrası geri adım attı.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta tribünde ilginç bir olay yaşandı.
GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ
Futbol Arena'da yer alan habere göre, Galatasaray tribününde Fatih Terim maskeli bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Ancak sonrasında Galatasaray taraftarları bu duruma tepki gösterdi ve taraftar statta kaldı.
Haberler.com - Spor