Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray son karşılaşmasını Demir Grup Sivasspor ile yapacak. Spor Loto Süper Lig'in son haftasında sarı kırmızılı takım şampiyonluk kutlaması için hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray şampiyonluk kutlamasını Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirecek. Bu tarihi anı kaçırmak istemeyen Galatasaray'a gönül vermiş sarı kırmızı sevdalıları internette Galatasaray şampiyonluk kutlaması aramaları yapmaya başladı. Peki Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray şampiyon kutlamasıyla ilgili detaylar haberimizde…

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDE OLACAK?

Geçtiğimiz sezon da evinde muhteşem bir şekilde kutlama yapan Galatasaray camiası bu sezon da kendi evinde kupasını kaldıracak. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Sezonu Şampiyonu Galatasaray, bu zaferini Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirecek. Galatasaray 22. kupa zaferinin yanı sıra Türkiye Kupası'nın da kazanılması sebebiyle yine unutulmaz bir organizasyona imza atarak çifte mutluluk yaşamayı planlıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da yapılacak olan şölen 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19:05'te başlayacak. Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu'nda LED ekranla tribündeki Galatasaray taraftarı şampiyonluk kutlamasına dair tüm detayları bir an olsun kaçırmadan izleyebilecek.

Galatasaray şampiyonluk kutlamasında sürpriz şarkıcılar yer alacak. Aynı zamanda 'Kupalara Layıksın Sen Şanlı Galatasaray' bestesini seslendiren Alya da bu tarihi anda orada olacağını duyurdu. DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak ve geceyi daha da muhteşem bir hale dönüştürecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Şampiyonluk Gecesi etkinliği bilet karşılığı izlenebilecek. 2018-2019 futbol sezonunda kombine satın almış taraftarlar 23 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 15:00'ten 24 Mayıs 2019 Cuma saat 14:00'e kadar mevcut kombine yerlerini bilet olarak %50 indirim ile satın alabilecek. 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 15:00'ten sonra ise Galatasaray şampiyonluk kutlaması biletleri genel satışa çıkarılacak.

Taraftarlar 22. şampiyonluk kutlaması için mevcut kombine yerlerine 24.05.2019 saat 14:00'e kadar %50 indirimli olarak passo.com.tr den satın alabilir.

Passolig kartı olmayan taraftarlar ise Aslanlıyol gişelerinden 24 Mayıs 2019 saat 15:00'ten itibaren ad, soyad ve TC kimlik numaralarını vererek kağıt bilet satın alabilecek. Bilet limiti ise 5 adettir.

ESKİ YILDIZLAR DA DAVET EDİLECEK

Başakşehir maçında bulunacak olan Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden olan Wesley Sneijder büyük bir talihsizlik sonucu uçağını kaçırmıştı. Ama Sneijder kutlamada muhakkak olması gerektiğini kulübe iletti. Aynı zamanda Didier Drogba'nın da kupa törenine katılması bekleniyor. 2011-2012 yılında alınan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Tomas Ujfalusi ve birçok eski yıldızın statta olması planlanıyor.