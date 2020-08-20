Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi Transfer döneminde anlaştığı futbolcuları art arda kadrosuna katan Galatasaray, Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez'i gündemine aldı. Falcao'nun devreye girdiği transferde sarı kırmızılıların İspanya'da 6 milyon euro kazanan yıldızın ücretinin yarısını ödeyerek kiralamak istediği öğrenildi.

Transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, büyük oynuyor. Sarı kırmızılı ekip, rotayı Real Madrid'in Kolombiyalı futbolcusu James Rodriguez'e çevirdi.

Younes Belhanda'ya takım arayan Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcuyu almak için çalışma başlattığı belirtiliyor. Aslında Kolombiyalı 10 numara, Lazio ile ciddi şekilde anılıyor. Hatta Kolombiya basını "Sonunda bir takım James Rodriguez ile ciddi ciddi ilgileniyor" haberleri yapıldı.

RADAMEL FALCAO'DA DEVREDE

Ancak Lazio, James ile ilgilenmediğini açıkladı. Tam da bu iddiaların arefesinde Galatasaray'ın James için Real Madrid'e sürpriz bir teklif yaptığı iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, İspanya'da 6 milyon euro kazanan ve takımda şans bulamayan James'in ücretinin yarısını ödeyerek kiralamak istediği belirtildi. Ancak James'in sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması büyük engel olarak duruyor. Real Madrid, James'i satışa çıkarmış ancak hiçbir teklif almamıştı. Bu durum Galatasaray'ı cesaretlendirirken Falcao da gelmesi için aktif rol oynuyor.

YİNE BULUŞACAKLAR

Monaco ve Porto'da vatandaşı Radamel Falcao ile birlikte oynayan Rodriguez, transferin gerçekleşmesi halinde bu kez de Galatasaray da buluşmuş olacak.

8 MAÇA ÇIKABİLDİ

James Rodriguez geçen sezon La Liga'da sadece 8 maçta şans bulabildi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyebildi. Yıldız futbolcu bu nedenle Real Madrid macerasını artık tamamlamak ve yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor.

2014'TE PARLADI

Banfıeld, Porto ve Monaco formaları giyen Rodriguez, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'nda yıldızlaşarak, Real Madrid'in yolunu tutmayı başardı. 2017-18 sezonunda Bayern Münih'te bir yıl kiralık forma giydi.

(Kaynak: Fotomaç)