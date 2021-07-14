Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, Valentin Rosier transferi konusunda futbolcunun kulübü Sporting Lizbon'la her konuda anlaşmaya vardı ve resmi imzalar atıldı. İki kulübün yetkilileri Beşiktaş'ta kalmak isteyen Fransız futbolcuyu ikna etmek için büyük bir çaba harcıyor. Rosier'in Sporting Lizbon'a, "Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş'a verin" dediği ifade edildi. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün, Portekiz ekibiyle 4.5 milyon euro+500 bin euro bonus karşılığında el sıkıştığı öğrenildi.

Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentin Rosier, yeni sezonda Galatasaray forması giymeye çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcunun kulübü Sporting Lizbon'la her konuda anlaşmaya vardı.

"BENİ BEŞİKTAŞ'A VERİN"

Fanatik'in haberine göre; Portekiz ekibi ile 4.5 milyon Euro + 500 bin Euro bonus karşılığında el sıkışan Galatasaray, transferi resmen bitirmek için çaba sarf ediyor. İki kulüp, Beşiktaş'ta kalmak isteyen Fransız sağ beki ikna etmeye çalışıyor. Sporting'in Roiser'e , "Galatasaray'a git" dediği ancak Fransız sağ bekin; "Kesinlikle Beşiktaş'ta kalmak ve orada oynamak istiyorum. Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş'a verin" diye ısrar ettiği ve bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlandırılmasını istediği belirtildi.

Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 'Önce Beşiktaş vardı' detayı beğeni topladı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! "Önce Beşiktaş vardı" detayı beğeni topladı
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Mustafa Demir Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Acun Ilıcalı Levent Yüksel Şahan Gökbakar
Spor Salih Uçan Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 22:07:19. #1.16#

title