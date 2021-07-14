Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı

Galatasaray, Valentin Rosier transferi konusunda futbolcunun kulübü Sporting Lizbon'la her konuda anlaşmaya vardı ve resmi imzalar atıldı. İki kulübün yetkilileri Beşiktaş'ta kalmak isteyen Fransız futbolcuyu ikna etmek için büyük bir çaba harcıyor. Rosier'in Sporting Lizbon'a, "Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş'a verin" dediği ifade edildi. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün, Portekiz ekibiyle 4.5 milyon euro+500 bin euro bonus karşılığında el sıkıştığı öğrenildi.