Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı
Galatasaray, Valentin Rosier transferi konusunda futbolcunun kulübü Sporting Lizbon'la her konuda anlaşmaya vardı ve resmi imzalar atıldı. İki kulübün yetkilileri Beşiktaş'ta kalmak isteyen Fransız futbolcuyu ikna etmek için büyük bir çaba harcıyor. Rosier'in Sporting Lizbon'a, "Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş'a verin" dediği ifade edildi. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün, Portekiz ekibiyle 4.5 milyon euro+500 bin euro bonus karşılığında el sıkıştığı öğrenildi.
Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentin Rosier, yeni sezonda Galatasaray forması giymeye çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcunun kulübü Sporting Lizbon'la her konuda anlaşmaya vardı.
"BENİ BEŞİKTAŞ'A VERİN"
Fanatik'in haberine göre; Portekiz ekibi ile 4.5 milyon Euro + 500 bin Euro bonus karşılığında el sıkışan Galatasaray, transferi resmen bitirmek için çaba sarf ediyor. İki kulüp, Beşiktaş'ta kalmak isteyen Fransız sağ beki ikna etmeye çalışıyor. Sporting'in Roiser'e , "Galatasaray'a git" dediği ancak Fransız sağ bekin; "Kesinlikle Beşiktaş'ta kalmak ve orada oynamak istiyorum. Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş'a verin" diye ısrar ettiği ve bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlandırılmasını istediği belirtildi.