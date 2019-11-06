Galatasaray, Real Madrid karşısında! İlk 11'ler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar LigiA Grubu 4. maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Saat 23.00'te başlayacak maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone