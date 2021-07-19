Galatasaray, PSV'yi geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak
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Galatasaray, PSV'yi geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yi geçmesi halinde Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İLK MAÇLAR 3-4 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

Galatasaray, 2. ve 3. Ön Eleme Turları'nı geçerse playoff turuna yükselecek ve bu turu da geçmesi halinde grup aşamasına kalacak. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 3-4 Ağustos rövanş maçları 10 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray, PSV'yi geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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Galatasaray, PSV'yi geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak - Haberler Spor
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