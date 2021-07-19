Galatasaray, PSV'yi geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yi geçmesi halinde Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İLK MAÇLAR 3-4 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

Galatasaray, 2. ve 3. Ön Eleme Turları'nı geçerse playoff turuna yükselecek ve bu turu da geçmesi halinde grup aşamasına kalacak. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 3-4 Ağustos rövanş maçları 10 Ağustos'ta oynanacak.