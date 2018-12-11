Galatasaray, Porto İle Karşılaşacak! İlk 11'ler Belli Oldu

Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, D Grubu 6. maçında Türk Telekom Stadında Porto'yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı kazanırsa kesin olarak Avrupa Ligine gidecek. Beraberlikte ve mağlubiyette ise Schalke 04 - Lokomotiv Moskova maçının sonucunu bekleyecek. Saat 20:55'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren Derdiyok

PORTO: Casillas, Pereira, Felipe, Leite, Telles, Herrera, Oliveira, Hernani, Danilo, Marega, Adrian Lopez