Galatasaray, Porto İle Karşılaşacak! İlk 11'ler Belli Oldu
Ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil eden Galatasaray, grubundaki son maçında Portekiz ekibi Porto'yu konuk edecek. Saat 20:55'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, D Grubu 6. maçında Türk Telekom Stadında Porto'yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı kazanırsa kesin olarak Avrupa Ligine gidecek. Beraberlikte ve mağlubiyette ise Schalke 04 - Lokomotiv Moskova maçının sonucunu bekleyecek. Saat 20:55'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren Derdiyok
PORTO: Casillas, Pereira, Felipe, Leite, Telles, Herrera, Oliveira, Hernani, Danilo, Marega, Adrian Lopez
YORUMLAR (15)
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Hayaller ş.ligi kupası, gerçekler uefa ya kalabilirmiyiz, gülmeyin millet, paratörün hayalleri var....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Haydi Porto. Ülkemiz senin yanında, ez şu fransızları...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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3_0 gs kazanir rehet ol8nCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Türk futbolu bitik, gs en iyi ihtimal berabere kalır. Maç bakmıyorum artık. Tad vermiyorCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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KARDEŞ PORTOYA BAŞARILAR DİLİYOR,,CİNBONU DARMADAĞIN ETMESİNİ RİCA EDİYORUM.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır