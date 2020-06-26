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Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak

Galatasaray - Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe üçgeninde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip gözünü kararttı ve ön protokol imzaladığı başarılı futbolcuya tazminat davası açmak için harekete geçti.

26.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:55

Ve Mert Hakan Yandaş transferi mahkemeye taşınıyor. Galatasaray ön protokol imzaladığı futbolcunun Fenerbahçe ile anlaşması üzerine hukuki yollara başvurma kararı aldı. Sarı kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş'a tam 5 milyon Euro'luk tazminat davası açacak.

ÖN PROTOKOL YAPILMIŞTI

Galatasaray, Aralık ayında Mert Hakan ile anlaştı ve oyuncu ile ön protokol dahi yapıldı. Menajeri Erkan Afacan ile birlikte yapılan sözleşmede Mert Hakan'ın alacağı ücretten, imza parasına hatta cezai hükümler dahi yer aldı. Ve sarı kırmızılılar anlaşmanın ardından menajerine 150 bin TL'lik bir ödeme yaptı.

İMZA PARASI HESABA YATMADI

Ancak imzalanan protokole göre Galatasaray'ın futbolcuya Haziran'da 500 bin Euro'luk imza parası yatırması gerekiyordu. Sarı kırmızılılar koronavirüs pandemi nedeniyle sezon devam ettiği için bu durumun 'etik' olmayacağını belirterek parayı sezon bitiminde menajeri Erkan Afacan'a ödemek istedi.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Menajeri ise Fenerbahçe'nin girişimi üzerine Galatasaray'dan yeni teklif ve kontrat şartlarına iyileştirme yapıp yapmayacağını sordu. Sarı kırmızılılar ise buna imzalanan ön protokol ve el sıkıştıklarını ifade edip olumsuz yanıt verdi.

F.BAHÇE İLE ANLAŞINCA HAREKETE GEÇİLDİ

Mert Hakan'ın da bu durum ve cazip teklifi üzerine tercihini değiştirip Fenerahçe ile anlaşması Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı kırmızılılar, kulüp avukatları ile görüştü ve sözleşme detayları en ince ayrıntısına kadar incelendi, araştırıldı.

CEZAİ HÜKÜMLER DEVREYE SOKULACAK

Mert Hakan ve menajeri Erkan Afacan ile yapılan ön protokoldeki cezai hükme devreye sokma kararı aldı. Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş'a tam 5 milyon Euro'luk tazminat davası açacağı ortaya çıktı.

(Hürriyet)

Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
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