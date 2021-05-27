Galatasaray, ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir
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Galatasaray, ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir

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Sarı-Kırmızılı takımdaki bazı yabancı futbolcular, borçsuzuk kağıdını imzalamıyor. Futbolculara nisan ayı ödemesini yapamayan yönetim, Fernando Muslera, Ryan Donk, Mustafa Muhammed ve Marcao dışındaki yabancılardan imza alamadı. Yabancıların imza vermemesinin nedeni ise yönetimdeki belirsizlik. Öte yandan UEFA'ya borçsuzluk kağıdı verilmezse Şampiyonlar Ligi'nden men gelebileceği aktarıldı.

Süper Lig'de şampiyonluğu iki golle Beşiktaş'a kaptıran ve ikinci sırada sezonu tamamlayan Galatasaray'da problemler bitmek bilmiyor. Bir taraftan Teknik Direktör Fatih Terim'in durumu diğer yandan transfer ve sözleşmesi biten futbolcuların pozisyonu derken şimdi de 'borçsuzluk kâğıdı' sıkıntı baş gösterdi. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan SarıKırmızılılar'ın UEFA'ya 'borcu yoktur' kâğıdı göndermesi gerekiyor ama takımdaki yabancı oyuncuların çoğu imza vermeye yanaşmıyor.

İMZALAR GEREKİYOR

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında oyunculara sadece nisan ayı maaşını ödeyemediklerini ve kısa süre içinde bu ödemeyi yapacaklarını söylemişti. Akşam'ın haberine göre; Cengiz yönetimi gerekli olan 14 milyon euroyu bulamadı. Kulüpteki yerli oyunculardan 'borcu yoktur' imzası alındı. Yabancı oyuncularla da A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, görüşmelerini sürdürüyor. Fakat bir türlü istenilen imza alınamadı. Yabancı oyunculardan sadece Kaptan Fernando Muslera, Ryan Donk, Mustafa Muhammed ve stoper Marcao 'borçsuzluk kağıdını' imzaladı. Diğer yabancı futbolcular ise bu konuda sıkıntı çıkarıyor.

TAKIMDA HUZUR YOK

Takımdaki bu dört ismin dışındaki yabancı futbolcuların imza vermemesinin asıl nedeni de yönetimdeki belirsizlik. Seçimin yapılamaması nedeniyle yeni yönetimin belirlenememesi ve yeni sezon öncesinde teknik direktörün bile henüz belli olmaması futbolcuları huzursuz ederken, kulüpte yaşananların oyuncular üzerinde güvensizlik ortamı yarattığı belirtildi. Sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan yabancı oyuncularla iletişime geçilmekte zorlandığı da gelen bilgiler arasında... Yönetim çözüm arıyor ancak ödemeler yapılamazsa yeni yönetimin ilk iş olarak bu ödemeleri yapıp borçsuzluk kağıdı alması gerekecek. Öte yandan UEFA'nın istediği 'borçsuzluk kağıdı' verilemezse men cezasının uygulanabileceği belirtildi.

Galatasaray, ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir
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