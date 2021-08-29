Galatasaray, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir pürüz var

Sarı-Kırmızılılar, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'yu ilk etapta elden çıkarmayı düşünüyor. Ancak şartlar uygun olursa. Yönetim ve Fatih Terim, futbolcunun devam etmesini istese de, olumsuz birçok etken de hesap ediliyor. Marcao için İtalyan ekibi Napoli, 1,5 milyon euro + 12,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Yönetim bu teklifi beğendi. Ancak 12,5 milyon euroluk kısım zorunlu satın alma maddesi değil.