Galatasaray, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir pürüz var
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Galatasaray, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir pürüz var

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Sarı-Kırmızılılar, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'yu ilk etapta elden çıkarmayı düşünüyor. Ancak şartlar uygun olursa. Yönetim ve Fatih Terim, futbolcunun devam etmesini istese de, olumsuz birçok etken de hesap ediliyor. Marcao için İtalyan ekibi Napoli, 1,5 milyon euro + 12,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Yönetim bu teklifi beğendi. Ancak 12,5 milyon euroluk kısım zorunlu satın alma maddesi değil.

Sabah'ın haberine göre; İtalyan ekibi Napoli, Galatasaray'a Marcao için toplamda 14 milyon euroluk bir teklif yaptı. Bu teklif 1,5 milyon euro kiralama bedeli ve 12,5 milyon euro satın alma opsiyonu. Ancak İtalyan ekibinin teklifindeki satın alma maddesi zorunlu değil.

Galatasaray, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir pürüz var

KABUL GÖRMEDİ

Galatasaray, bu teklifi kabul etmedi. Aslan, futbolcuyu tamamen elden çıkarmak istiyor. İtalyan ekibi şimdilik geri çekildi. Transferin son günlerine doğru bu konu yeniden alevlenebilir.

Galatasaray, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir pürüz var
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Galatasaray, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir pürüz var - Haberler Spor
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