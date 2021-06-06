Galatasaray, Manchester City'den ayrılan Fernandinho için harekete geçti

Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı belirsizliğini sürdürürken mevcut yönetim transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile yollarını ayıran Fernandinho için harekete geçti. Brezilyalı futbolcuyla yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç alındı.

Manchester City'den ayrılan tecrübeli orta saha Fernandinho için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılıların hedefi seçim öncesi Brezilyalı yıldızla ön protokol imzalamak.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Takvim'in haberine göre, bonservisinin elinde bulunması ve G.Saray'ın orta sahadaki bütün sorunlarını çözecek olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar Fernandinho'yu çok istiyor. Brezilyalı yıldız da bu teklife sıcak bakıyor. Kongre olmasına rağmen Florya'da yeni sezon planlamasına devam eden yönetim Fernandinho ile bir ön sözleşme yapıp yeni gelecek yönetime bırakmayı planlıyor. Galatasaray ve İstanbul hakkında Fernando'dan bilgi alan Fernandinho'nun Sarı-Kırmızılı kulübün teklifini bu nedenle ilk sıraya aldığı belirtildi.