Galatasaray, Luyindama'nın takımdan ayrılması durumunda genç savunmacı David Zima için harekete geçecek

Galatasaray gözden çıkardığı Luyindama'nın yerine geçecek savunmacıyı Slavia Prag'da buldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 20 yaşındaki Çek futbolcu David Zima için harekete geçmeye hazırlanıyor. Ön libero mevkisinde de oynayabilen genç yıldızın güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.

Galatasaray'da gençlik operasyonu sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau ve 20 yaşındaki Sacha Boey transferlerinin ardından gözünü bir başka genç yıldıza dikti. Aslan, Luyindama'nın takımdan ayrılması durumunda Slavia Prag forması giyen David Zima için harekete geçecek.

LUYINDAMA AYRILDIKTAN SONRA TEMAS KURULACAK

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Luyindama'yı takımdan gönderdikten sonraki hedefi Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki stoper David Zima. Demokratik Kongolu savunmacı takımdan ayrıldıktan sonra Çek futbolcu ile temas kurulacak.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO

Geçen yıl Olomouc'tan 1.3 milyon euro bonservis ücretiyle Slavia Prag'a transfer olan Zima'nın güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro. Genç yıldızın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Zima genç yaşına rağmen Çekya Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi. Genç yıldızın peşinde İtalyan ve Alman kulüplerinin de olduğu öğrenildi. David Zima, ön liberoda da oynayabiliyor.