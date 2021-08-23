Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa'yla anlaşma sağladı

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa'yla anlaşma sağladı. 2013-2016 yılları arasında da Kasımpaşa forması giyen Surinamli savunmacı yeni sezonda eski takımının formasını yeniden giyecek.

Galatasaray'la sözleşmesini uzatmayan Ryan Donk'un yeni takımı belli oldu. Deneyimli savunmacı eski takımına geri dönüyor.

2016 YILINDA GALATASARAY'IN YOLUNU TUTMUŞTU

A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve Sarı Kırmızılıların sözleşmesini uzatmadığı Surinamlı stoper Ryan Donk, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. 2.5 milyon euroya 2016 yılında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Donk, 155 maça çıkarken 8 gol ve 12 asist yaptı.