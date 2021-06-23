Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda seçilen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda seçilen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, görevi devralan yönetim kurulundaki görev bölümü şöyle:
Başkan: Burak Elmas
İkinci başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan yardımcısı: Bikem Kanık
Genel sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim kurulu sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay