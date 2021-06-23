Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda seçilen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda seçilen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, görevi devralan yönetim kurulundaki görev bölümü şöyle:

Başkan: Burak Elmas

İkinci başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan yardımcısı: Bikem Kanık

Genel sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim kurulu sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı - Haberler Spor
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