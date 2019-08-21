Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig 2'nci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

21.08.2019 16:46
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig 2'nci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde ise çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA
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