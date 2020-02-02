Haberler » Spor » Galatasaray-Kayserispor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu! - Spor

Galatasaray-Kayserispor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u sahasında konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

02.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:12
Galatasaray-Kayserispor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 20. haftasında , lig sonuncusu 'u TT Stadı'nda konuk edecek. Lider 'un puan kaybettiği haftada 3 puanı almak isteyen sarı-kırmızılı takım galip gelip zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Adem

KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Henrique, Lopes, Mesanovic, Djedje, Rienstra, Angelo, Campanharo, Uzodimma, Situm

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler