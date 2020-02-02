Galatasaray-Kayserispor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu!

02.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:12

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, lig sonuncusu Kayserispor'u TT Stadı'nda konuk edecek. Lider Sivasspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanı almak isteyen sarı-kırmızılı takım galip gelip zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Adem

KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Henrique, Lopes, Mesanovic, Djedje, Rienstra, Angelo, Campanharo, Uzodimma, Situm