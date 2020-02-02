Galatasaray-Kayserispor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu!
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u sahasında konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, lig sonuncusu Kayserispor'u TT Stadı'nda konuk edecek. Lider Sivasspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanı almak isteyen sarı-kırmızılı takım galip gelip zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Adem
KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Henrique, Lopes, Mesanovic, Djedje, Rienstra, Angelo, Campanharo, Uzodimma, Situm