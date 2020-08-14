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Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışları hız kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar için birçok isim gündeme gelirken, Kasımpaşa forması giyen Fatih Öztürk'le anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Tecrübeli kaleci, bugün Kasımpaşa'yla olan sözleşmesini feshetti.

14.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:07

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelikli hedeflerden birisi de kaleci transferiydi. Koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından oynanan Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan Fernando Muslera'nın, 2020-21 sezonunun ilk yarısını kapattığı açıklanmıştı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Bu gelişme üzerine kaleci arayışlarına start veren sarı-kırmızılılar, sonunda aradığı ismi buldu. Süper Lig'de Akhisarspor ve Kasımpaşa formalarıyla gösterdiği başarılı performansla akıllara kazınan Fatih Öztürk, gelecek sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı

Tecrübeli kaleci, kulübü Kasımpaşa ile yaptığı görüşmelerin ardından bugün sözleşmesini feshetti ve serbest kaldı. Sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Fatih Öztürk'le kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı
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